Una donna incinta combatte contro il tumore al seno

Azzurra Carnelos aveva già combattuto il tumore al seno nel 2019. Dopo la chemioterapia, la malattia sembrava superata: la giovane e il marito hanno ricominciato a fare progetti, fra cui quello di diventare genitori. «Già all'epoca, la sua prima preoccupazione era di non poter diventare mamma», spiega il marito al Corriere del Veneto. «Ci siamo sposati il 2 giugno 2022 e a inizio 2023 abbiamo scoperto di aspettare un bambino».

L'unico pensiero di Azzurra era il bambino che stava crescendo dentro di lei: stringeva i denti e sorrideva», ricorda Francesco, che le è sempre stato a fianco: quando la malattia si è riacutizzata, ha lasciato il lavoro per starle vicino, accompagnarla allo Iov per le terapie e riportarla a casa, trasmettendole forza ed energia. Azzurra ha ripreso le terapie dopo la nascita del bambino, ma allora era ormai troppo tardi.

