Una dieta a forte base vegetale riduce il rischio di morte per ictus e cancro

Uno studio dell’università di Harvard ha dimostrato che consumare cibo sostenibile fa bene non solo al nostro pianeta, ma anche alla nostra salute Lo sapevi che seguire una dieta a forte base vegetale può ridurre di un quarto il rischio di morte per ictus, cancro e malattie neurodegenerative? Lo sostiene un’indagine condotta dall’università di Harvard, basata su ricerche precedenti condotte confrontando le diete di 100mila persone in trent’anni, che comprendevano sia alimenti a...

La produzione di carne fa male al pianeta Quanto alla carne, la ricerca ha confermato che si tratta di uno tra gli alimenti che causa più inquinamento durante la produzione: infatti, è stato calcolato che le emissioni di gas inquinanti del sistema alimentare scenderebbero del 70% entro il 2050 se tutti il mondo rinunciasse a ogni tipo di cibo di origine animale.

