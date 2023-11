Una cura sperimentale che si rivela inutile

Immaginate che vi sia diagnosticata una malattia gravissima che vi lascia solo qualche anno di vita. C’è però una cura sperimentale, un protocollo cui stanno aderendo alcuni ospedali in tutto il mondo, l’ultima possibilità per scongiurare il peggio. Decidete di aderire, assumete i farmaci del protocollo, seguendo tutte le istruzioni dei dottori. Dopo qualche settimana accusate vari acciacchi, ma vi consigliano di proseguire.

Passa ancora qualche giorno e vi svegliate una mattina con mezza faccia paralizzata. Decidete di porre fine all’esperimento, sconsolati per il fallimento di quella che avevate considerato l’ultima spiaggia. Le visite per accertare il danno portano però una sorpresa, beffarda ma comunque una buona notizia: non avete mai avuto la malattia per la quale siete stati arruolati nell’innovativo protocollo

:

İLMESSAGGEROİT: Peparini-Muller annunciano la gravidanza su Instagram, il messaggio alle gemelline: «Mamma e papà non vedono lDopo l'intervista a Verissimo e dopo aver annunciato di diventare genitori di due gemelle,...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »

LEGGOİT: Giani incontra una signora anziana a Quarrata dopo l'alluvione(Agenzia Vista) Toscana, 05 novembre 2023 Il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a...

Fonte: leggoit | Leggi di più »

LİBERO_OFFİCİAL: Giani incontra una signora anziana a Quarrata dopo l'alluvione(Agenzia Vista) Toscana, 05 novembre 2023 Il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a Quarrata, in provincia di Pistoia, uno dei comuni colp...

Fonte: Libero_official | Leggi di più »

LEGGOİT: Faceva prostituire ragazze minorenni, 47enne catturata in Svizzera dopo una fuga di sette mesiDeve espiare quattro anni e sei di reclusione per sfruttamento della prostituzione minorile per...

Fonte: leggoit | Leggi di più »

İLGİORNALE: Donna ebrea accoltellata in casa a Lione, aggressore fugge dopo aver inciso una svastica sulla portaSuona il campanello, quando la donna gli apre la porta la pugnala per due volte all'addome e poi fugge. Si indaga sulla pista antisemita

Fonte: ilgiornale | Leggi di più »

LEGGOİT: Carolina Marconi e il tumore, preoccupata dopo il controllo in ospedale: «Una doccia fredda»Carolina Marconi è una combattente instancabile e, nonostante la vita le abbia riservato...

Fonte: leggoit | Leggi di più »