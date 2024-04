Qualche giorno fa una canzone intitolata Permission is hereby granted, il cui testo recita per intero la licenza MIT per la distribuzione del software è diventata virale, almeno negli angoli più geek della Rete. Il pezzo è una ballata struggente, in cui una voce femminile che ricorda Imogen Heap recita con enfasi frasi improbabili in legalese tecnologico . Un meme divertente, soprattutto per il contrasto fra lo stile musicale e il testo tecnico e intricato.

In alcuni casi è riuscito a forzare il modello a sputare fuori pezzi che riprendono giri d’accordi, arrangiamenti e melodie famose, superando i filtri imposti al prompt dall’azienda che impediscono l’uso nei prompt dei nomi di molti artisti famosi. Le somiglianze sono indubbie e se i pezzi generati fossero stati scritti da musicisti umani verrebbero molto probabilmente bollati come casi di plagio.

