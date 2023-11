Una bimba gravemente malata non può essere portata in Italia per il trattamento

Una nuova straziante battaglia legale riguardante la vita di una bimba gravemente malata, e destinata secondo i medici a morire per la sua condizione inguaribile, fa discutere nel Regno Unito e coinvolge direttamente l'Italia

. Un giudice dell'Alta corte di Londra ha negato ai genitori di Indi Gregory, una neonata inglese di 8 mesi affetta da una patologia mitocondriale giudicata incurabile e ricoverata al Queen Medical Center di Nottingham, la possibilità di portarla all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma per continuare a mantenerla in vita tramite il supporto delle macchine ed evitare che invece venga staccata la spina secondo l'intenzione dei camici bianchi britannici. 🔴Critically ill baby Indi Gregory cannot travel to Italy for treatment, rules judgehttps://t.co/pw4qyBq26g — The Telegraph (@Telegraph) November 2, 2023 I precedenti e la battaglia legale Per il caso di Indi si era fatto avanti il centro italiano offrendo la possibilità di assisterla, come aveva fatto in passato per altri due bimbi inglesi, ma anche per loro la giustizia aveva detto 'no'. Si trattava di Charlie Gard e Alfie Evans, al centro entrambi di una dolorosa vicenda giudiziaria e mediatica, morti nel Regno una volta sospeso il supporto vital

:

