Un senzatetto di Cork finalmente ha una casa tutta sua

Un senzatetto di Cork, in Irlanda, scomparso a gennaio e ritrovato una settimana dopo gravemente malnutrito, ha finalmente un posto tutto suo dove vivere. La scomparsa di Cian Murtagh era stata denunciata per la prima volta dal gruppo di volontari di Leeside, il Kindness Krew, dopo che i suoi amici e i suoi cari avevano espresso preoccupazione per il suo stato di salute, riporta il giornale locale CorkBeo. Cian era ben noto a coloro che si occupano di senzatetto e persone vulnerabili.

Mentre si stava riprendendo dall'incidente, è stata lanciata una raccolta fondi per contribuire a garantirgli una «casa da sogno». Ora, dopo centinaia di donazioni provenienti da tutto il Paese, il clochard ha potuto finalmente acquistare una casa tutta sua, con l'aiuto del Kilbehenny Community Centre

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



leggoit / 🏆 40. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Madre e figlio in fuga dopo il furto, auto bloccata dopo inseguimento di 25 chilometriLa corsa dei due è terminata a Pomezia. Nella vettura la refurtiva sottratta in un cantiere edile in provincia di Latina

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »

Berrrettini dopo la sconfitta in finale a Phoenix: 'Felice di essere tornato, cresco partita dopo partita'CHALLENGER PHOENIX - Il romano fa il bilancio della settimana in Arizona: 'Pian piano il mio livello è cresciuto, partita dopo partita anche se non stato suffic

Fonte: Eurosport_IT - 🏆 27. / 63 Leggi di più »

Germania, scelto il dopo Hrubesch: Wuck sarà il nuovo ct dopo l'Olimpiade di ParigiChristian Wück sarà il nuovo ct della Germania femminile al termine dell'Olimpiade di Parigi dove a guidare la squadra sarà l'esperto Horst Hrubesch. Lo ha comunicato la Federcalcio tedesca sui pr

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Acerbi: 'Ho avuto più paura dopo il caso Juan Jesus che dopo il cancro'Il difensore dell'Inter si racconta al Corriere della Sera: 'Mai stato razzista: tutta la verità'

Fonte: CorSport - 🏆 41. / 51 Leggi di più »

Il Toro cerca il rilancio, Juric: “È ora di vincere”Contro l’Udinese l’allenatore granata ritrova Ricci dopo la squalifica e Lovato dopo l’infortunio

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Gli orecchini su cui investire, avvistati dai backstage di ParigiCollane Inverno 23/24, pietra dopo perla dopo perlina

Fonte: MarieClaire_it - 🏆 28. / 62 Leggi di più »