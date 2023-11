Un sentiero stretto davanti: difendersi, ma senza perdersi

Dunque, poco cambia per noi se l’ospedale Shifa è usato anche quale comando operativo dei terroristi islamici, che si mescolano alla popolazione civile nelle case e nelle scuole facendosene scudo; se il missile sull’ospedale Al-Ahli Arab veniva dalla Striscia; se le vittime di questa prima fase sono davvero ottomila o assai meno; e se Gaza è una «prigione» che avrebbe un lato aperto ove gli egiziani non lo tenessero ben serrato per ovvie ragioni di stabilità e sicurezza.

Convinti come siamo che chi salva una vita salva il mondo intero e certi che nessun uomo sia un’isola, viviamo come un conflitto interiore ogni evento bellico, anche se generato da motivi di autodifesa, come nel caso di Israele sin dalla sua fondazione. Se i social ce ne avessero mostrato le immagini live, difficilmente avremmo retto al bombardamento di Dresda, pur consapevoli che il vero responsabile di quella carneficina non era altri che Hitler.

C’è, anche se nessuno lo ammetterà per adesso, la prova di un elemento di insostenibilità: le sofferenze dei civili palestinesi, ove fossero per intero squadernate in Rete ora dopo ora in tutta la loro evidenza. Sono lacrime di coccodrillo? Certo.

allontanandoci a mano a mano dal ricordo del 7 ottobre, ci risulterà sempre più difficile sostenere il sacrosanto diritto di Israele alla propria esistenza e a una risposta militare di fronte alla più grande strage di ebrei dai tempi della Shoah.

