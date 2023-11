Un Posto al Sole, le anticipazioni del 2 novembre: Roberto e Marina pronti a vendicarsi di Lara, certi che abb

Stasera in tv, cosa vedere? Film, serie e programmi in onda oggi giovedì 2 novembre su Rai, Mediaset, La7 (e non solo) Un Posto al Sole, le anticipazioni di oggi 2 novembre Dopo le scioccanti rivelazioni del dottor Correale, il pediatra di Tommy, Roberto ha avuto conferma che Lara Martinelli ha avvelenato Tommy provocandogli quelle febbri altissime e apparentemente inspiegabili di cui ha sofferto. Marina e Roberto sono quindi pronti a vendicarsi di Lara, che ha le ore contate.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ILMESSAGGEROIT: Un posto al sole, le anticipazioni del 31 ottobre: Viola e Damiano sono a un punto di non ritorno, Rosa non geTorna stasera in tv il consueto appuntamento con Un Posto al Sole, la fiction in...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

ILMESSAGGEROIT: Un Posto al Sole, le anticipazioni del 1 novembre: Marina è decisa a farla pagare a Lara, Rossella fa una terrTorna stasera in tv il consueto appuntamento con Un Posto al Sole, la fiction in...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

COMINGSOONIT: Un Posto al Sole Anticipazioni 2 novembre 2023: Roberto è certo che Lara abbia avvelenato Tommy. La vendetta è in arrivo!Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 2 novembre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Roberto avrà la certezza che Lara ha avvelenato Tommy. Ferri e Marina affileranno i coltelli!

Fonte: comingsoonit | Leggi di più ⮕

EUROSPORT_IT: ATP Finals, Tsitsipas e Zverev qualificati: rimane solo un posto per TorinoATP FINALS - Con le rispettive vittorie su Felix Auger-Aliassime e Ugo Humbert, il greco e il tedesco guadagnano i punti decisivi per la race e saranno a Torino

Fonte: Eurosport_IT | Leggi di più ⮕

CALCIOMERCATOIT: Miranchuk può contendere il posto a De Ketelaere nell’Atalanta?Calciomercato e altro

Fonte: calciomercatoit | Leggi di più ⮕

ILPOST: Il posto da tenere d’occhio per capire cosa succederà alla legge di bilancioGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete.

Fonte: ilpost | Leggi di più ⮕