Un'opera collettiva: Maya, il terzo disco di Mace

Un’opera collettiva: quindici tra i migliori strumentisti italiani, 28 artisti tra big e giovani talenti. Maya , il terzo disco di Mace , producer multiplatino, è un viaggi tra suoni e sensazioni molto diverse tra loro. Per sentirlo live l’appuntamento è il 18 ottobre al Forum di Milano . Hai radunato ben 15 strumentisti Italiani. «Ho chiamato tutti i migliori che conosco.

Un album così corale, in cui tutte le persone che ci hanno lavorato, hanno agito all’unisono come un unico organismo collettivo rappresentava molto bene la mia scelta». Accanto al titolo di ogni canzone c’è come nei dischi precedenti un simbolo. Sei affezionato ai simboli? «Sono cresciuto guardando i quadri di mio padre pieni di simbologie esoteriche, quindi sono affascinato dai simboli da sempre. A volte sono più potenti delle parole.

