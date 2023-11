Un minuto di silenzio per Giulia Cecchettin e per tutte le donne vittime di violenza. Alle 11 sarà osservato in tutte le scuole d'Italia. Lo ha deciso il ministero dell'Istruzione e del Merito che ha inviato una circolare agli istituti. 'Il 25 novembre di ogni anno - si legge nella circolare - si celebra la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, ricorrenza istituita il 17 dicembre 1999 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

La commemorazione di quest'anno coincide, purtroppo - viene sottolineato - con l'ennesimo tragico femminicidio, che ha scosso le coscienze di quanti hanno visto in Giulia Cecchettin una figlia, una sorella, un'amica, una studentessa impegnata. Un'altra donna vittima della cultura del dominio e della sopraffazione maschile





