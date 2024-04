Un libro dello psicologo sociale Jonathan Haidt riapre le discussioni negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti un libro scritto dallo psicologo sociale statunitense Jonathan Haidt e pubblicato a marzo ha rianimato un esteso dibattito in corso.

The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood Is Causing an Epidemic of Mental Illness, riprende e amplia una tesi per cui Haidt è molto conosciuto, non solo tra gli esperti: la correlazione significativa tra l’utilizzo degli smartphone e dei social media, dai primi anni Dieci del Duemila in poi, e il progressivo aumento dei livelli di depressione, ansia e autolesionismo tra gli adolescenti. Ed è uno dei pensatori più popolari e citati della Silicon Valley

