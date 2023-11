Un intero villaggio riconvertito nel mondo di Fantozzi

La filmografia italiana ha costruito maschere alle quali continuiamo a essere affezionati, nonostante siano passati anni dalla loro nascita e a quegli anni è fortemente legata la loro narrazione. Per le persone a cui guardare l’ennesima replica in televisione non basta più, non resta che fare un passo successivo e immergersi in quei mondi cinematografici. A San Felice sul Panaro è costato un anno di lavoro permettere di vivere questo sogno ai fan di Fantozzi.

Un intero villaggio è stato riconvertito nel mondo del ragioniere interpretato da Paolo Villaggio, con l’aiuto di 250 figuranti e l’utilizzo di oggetti dell’epoca. Tra canottiere bianche e calzoni tenuti su con un paio di bretelle, camice a maniche corte e coppole in testa. La scelta del paese nel modenese non aveva una correlazione diretta con il personaggio, mentre dire Cortina porta subito alla mente un preciso genere di film. Sarà il comune nel settentrione a ospitare un party di tre giorni per celebrare il quarantennale del film Vacanze di Natal





