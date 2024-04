Un International Competence Center dedicato all'intelligenza artificiale a Milano

Un International Competence Center all’interno della sede-headquarter di Milano in Palazzo Mellerio, interamente dedicato all’intelligenza artificiale. E al cui interno saranno impiegate mille persone: 500 già presenti in azienda e basate in giro per il mondo dove la società ha le sue sedi operative, ma altrettante da assumere nel giro dei prossimi tre anni (potrebbero volerci anche meno).

Punta a dare un colpo di acceleratore al suo business nella direzione dell’artificial intelligence Jakala, gruppo specializzato nell’analisi e nella gestione dei dati e nel marketing, che al 63% è controllato dal gruppo Ardian. La famiglia de Brabant (con il fondatore di Jakala, Matteo) ha mantenuto il 22% attraverso la Jakala Holding e il quadro si completa con altri soci che hanno reinvestito: The Equity club (con all’interno Mediobanca), H14 (Luigi, Barbara ed Eleonora Berlusconi), Pfc ( holding della famiglia di Paolo Marzotto

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



sole24ore / 🏆 1. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

A Milano arte ed emozioni a The Prism Core CenterViaggio meditativo e sperimentale con Stefano Simontacchi (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Lanciati da Milano Serravalle – Milano Tangenziali gli Asecap Days 2024News dell'ultima ora dall'Italia e dal mondo. Notizie, video, rubriche e approfondimenti su Sport, Cronaca, Economia, Politica, Salute e tanto altro

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Il ponte di Baltimora crollato per un 'effetto domino'Biondini (Politecnico di Milano): 'Struttura con vecchi criteri di robustezza' (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Chiara Ferragni, vacanze in famiglia a Dubai (mentre Fedez svuota casa a Milano)Fabio Maria Damato, Che fine ha fatto il manager della Ferragni

Fonte: Cosmopolitan_IT - 🏆 21. / 63 Leggi di più »

Borsa: Europa piu' convinta a meta' seduta, a Milano (+0,3%) in testa ancora SaipemBitcoin oltre i 70.600 dollari (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 mar - Dopo un avvio fiacco, le Borse europee riacquistano tono a meta' ...

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Ruba un orologio da 20mila euro in centro a Milano e spacca il naso a una agente: arrestato un marocchino minoGli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato, a Milano, un cittadino marocchino, minorenne,...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »