Un gruppo Whatsapp per la sicurezza delle donne

L'unione fa la forza. La conferma arriva a seguito dell'iniziativa nata a Bologna che ha portato ragazze e donne a riunirsi tutte insieme in un unico gruppo Whatsapp. Il motivo? Restare in contatto durante i rientri notturni . Un diritto, quello di divertirsi e di tornare autonomamente a casa, che sembra ormai un lusso se si tiene conto dell'alto numero di segnalazioni per aggressione ai danni delle donne e per i femminicidi sempre più in crescita.

Il nome della chat di gruppo è semplice e immediato «Scrivi quando arrivi». Non suona familiare? Che siate maschi o femmine vi sarà sicuramente capitato di pronunciare queste parole a una vostra amica, sorella o donna a voi cara. Da qualche mese il supporto tramite chat è pura realtà. «Ciao ragazze, c’è qualcuna sveglia?». «Sì, ci sono», è la risposta che si può ricevere nel cuore della notte così come alle cinque e mezzo del mattin

Gruppo Whatsapp Donne Sicurezza Rientri Notturni Aggressioni Femminicidi

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



leggoit / 🏆 40. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Corriere di Bologna: 'Bologna, a Empoli gioia all'ultimo respiro con Fabbian''Bologna, a Empoli gioia all'ultimo respiro con Fabbian' scrive il Corriere di Bologna in prima pagina stamani. Vittoria per 1-0 al Castellani, in pieno recupero, per la formazione di Thiago Motta che

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Donne picchiate e sfruttate per chiedere l’elemosina: arrestati due uomini a Bologna per tratta di…Picchiate e sfruttate per chiedere l’elemosina nelle strade del centro di Bologna. È quanto accadeva a tre donne di origini romane, vittime di due connazionali ora arrestati dalla Polizia, coordinata dalla Dda, con misure di custodia cautelare in carcere. Gli uomini sono accusati di tratta di esseri umani e riduzione in schiavitù.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Classifiche a confronto: Juve come l'anno scorso, Milan e Bologna sul podio delle miglioriLa 29esima giornata di Serie A è andata in archivio e come da tradizione mettiamo a confronto il rendimento delle squadre del massimo campionato italiano tra questa e la passata stagione. Con il punt

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Classifiche a confronto: Juve come un anno fa, Milan e Bologna sul podio delle miglioriLa 29esima giornata di Serie A è andata in archivio e come da tradizione mettiamo a confronto il rendimento delle squadre del massimo campionato italiano tra questa e la passata stagione. Con il punt

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Basket, cadono tutte le big: Milano, Bologna e Brescia vanno koGiornata nera per le squadre d'alta classifica. La capolista Brescia perde a Sassari, Bologna cade a Pesaro e Milano viene sconfitta in trasferta a Venezia

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

Il Pagellone 29ª: Milan in forma, Juve senza anima e senza idee, Bologna corsaroSERIE A - I rossoneri vincono anche a Verona e cristallizzano il secondo posto. In affanno ancora la Juventus, che non mette fine alla sua crisi.

Fonte: Eurosport_IT - 🏆 27. / 63 Leggi di più »