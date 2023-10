Un gol di Gudmundsson e il Genoa torna alla vittoria: 1-0 al 'Ferraris' contro la Salernitana

grazie ad un gol di Gudmundsson nella prima frazione di gara. Primo ko per Pippo Inzaghi da tecnico granata. La scossa dopo il cambio di guida tecnica non è ancora arrivata. La partenza è tutta dei padroni di casa che sfiorano il gol prima con un colpo di testa di Dragusin ben parato da Ochoa e poi colpiscono il palo prima con Badelj, sempre su corner, e poi con Retegui. Prima del finale di frazione,.

Lukaku e Donnarumma verranno fischiati giustamente da San Siro. La Juventus è legata ai risultati e la Roma non ha un progetto per il futuro.

Al Genoa basta Gudmundsson per piegare una Salernitana sprecona: è 1-0 al 'Ferraris'Al Genoa basta un gol di Gudmundsson per avere la meglio sulla Salernitana. I rossoblu reagiscono alla grande dopo le due sconfitte consecutive contro Milan e Atalanta. I granata non cambiano marcia d Leggi di più ⮕

