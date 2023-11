Un giovane talento della Juventus si sta facendo strada all'Empoli

C'è un ragazzo di proprietà della Juventus che si sta ritagliando uno spazio sempre più importante in Serie A con la maglia dell'Empoli. È Filippo Ranocchia, che Andreazzoli ha reinventato davanti alla difesa. Un ruolo in cui il centrocampista perugino ha dimostrato di poter eccellere vista la prestazione di domenica scorsa a Napoli, in cui ha oscurato Lobotka.

Come l'essersi aggiudicato la 14ª edizione del premio La Clessidra per il miglior giovane italiano: 'Ricevere un riconoscimento così prestigioso, basta guardare l'albo d'oro, mi gratifica e spinge a far sempre meglio'. Dopo Firenze avete sbancato pure Napoli: l'Empoli sta diventando un'ammazza-big? 'È stato un successo molto pesante per la classifica. Abbiamo fatto una grande partita. Giocare in certi stadi ci carica...'. La stessa che vi ha dato Andreazzoli: da quando c'è lui avete svoltato e lei ha cambiato ruolo... 'Dal suo arrivo il mister mi ha messo subito davanti alla difesa fin dalla prima gara contro l'Inte

:

HUFFPOSTITALİA: Scomparsa di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta: il padre consegna il computer della figlia ai carabinieriÈ il quarto giorno d'attesa per i familiari di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due ex fidanzati 22enni spariti da Vigonovo (Venezia) dopo essere andati a mangiare un hamburger in un centro commerciale, a bordo della Fiat Grande Punto nera di lui. La sorella, il fratello e il padre di Giulia sono stati convocati alcuni minuti fa nella caserma dei carabinieri a Vigonovo, che dista pochi metri dalla casa della famiglia. "Non c'è nessuna novità sostanziale. Stiamo aiutando i carabinieri, tracciando il quadro più completo possibile", ha detto ai giornalisti il padre di Giulia. Secondo alcune indiscrezioni, che l'uomo non ha confermato né smentito, Gino Cecchettin avrebbe consegnato ai militari il computer della figlia. "Sto aiutando in tutti i modi i carabinieri a dare le informazioni che a loro servono. Altri elementi a me non li hanno dati. Giulia deve tornare, altro non ho da dire"

Fonte: HuffPostItalia | Leggi di più »

TODAY_İT: Giulia e Filippo scomparsi: la lite, il sangue, dove hanno visto l'auto del ragazzoProseguono le ricerche di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due 22enne svaniti nel nulla da sabato scorso. Gli investigatori stanno cercando una Punto...

Fonte: Today_it | Leggi di più »

RAİSPORT: Milan-Juventus 0-1, i rossoneri perdono il primato in vetta alla classificaLa rete che ha deciso la gara dell'ex Locatelli al 63'. Dal 40' Milan in dieci per l'espulsione di Thiaw. Gli uomini di Pioli, sconfitti a San Siro, rimangono a 21 punti, -1 dall'Inter vittoriosa sul Torino e ad appena +1 dai bianconeri

Fonte: RaiSport | Leggi di più »

TUTTOSPORT: La Juventus cerca rinforzi per il mercato di gennaioLa Juventus sta cercando di assicurare a Max Allegri almeno un rinforzo nel mercato di gennaio per alzare l'asticella bianconera.

Fonte: tuttosport | Leggi di più »

CORRİERE: Il papà di Filippo Turetta: «Era un po’ possessivo, ma non è un mostro violento. La laurea di Giulia? Non era un problema»Giulia Cecchettin e Filippo Turetta scomparsi, proseguono le ricerche della Punto nera. Nicola Turetta: mio figlio previdente, aveva denaro e liquidi con sè

Fonte: Corriere | Leggi di più »

REPUBBLİCA: Giulia e Filippo, telecamere al setaccio: “Corsa contro il tempo per trovarli vivi”. Il mistero dei fidanzati…Giulia e Filippo, telecamere al setaccio: “Corsa contro il tempo per trovarli vivi”. Il mistero dei fidanzati scomparsi in Veneto [Rosario Di Raimondo]

Fonte: repubblica | Leggi di più »