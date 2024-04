Un finale da favola per Cinderella , la dolce lupacchiotta abbandonata in uno scantinato umido tra sporcizia e vasi rotti, che sarà adottata da Gunther VI, il cane più ricco del mondo.

“E’ l’ultimo atto di una bellissima storia, questa di Cindy e Gunther VI – dice Edgar Meyer – In rifugio da noi le sue condizioni erano migliorate, ma era pur sempre in un canile. Volevamo darle una chance in più. Come accade a Cenerentola, anche per Cinderella ci voleva una nuova famiglia, una nuova casa, una nuova vita. Per regalarle un happy end, come a tutti i cani che ospitiamo nel nostro rifugio.

Cinderella Lupacchiotta Adozione Cane Ricco Gaia Animali & Ambiente Diamoci La Zampa Gunther VI

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



ilmessaggeroit / 🏆 19. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Il cane più ricco del mondo possiede una villa ai Caraibi, un mega yacht e auto con autista: ecco quanto valeGunther VI è il cane più ricco del mondo, secondo la classifica The Ultimate...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Addio a Roberto Cavalli: da Cindy Crawford a Naomi Campbell, le sue modelle iconicheLeggi su Sky TG24 l'articolo Addio a Roberto Cavalli: da Cindy Crawford a Naomi Campbell, le sue modelle iconiche

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Formula E Tokyo: vince Günther su Maserati. Rowland e Dennis sul podioLa prima edizione dell'E-Prix di Tokyo vede la Maserati di Maximilian Günther imporsi sulla Nissan di Rowland e la Andretti di Dennis. Wehrlein, quinto, si prende la vetta della classifica

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Russell Crowe: una carriera di successo nel cinemaL'attore neozelandese Russell Crowe ha ottenuto numerosi riconoscimenti nel corso della sua carriera, tra cui due Golden Globe e un premio Oscar. Ha interpretato diversi personaggi memorabili, tra cui Jeffrey Wigand in 'Insider - Dietro la verità' e il pugile Jim Braddock in 'Cinderella Man'.

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Montreal:la belga Loena Hendrickx ai Mondiali di pattinaggioepa11232754 Loena Hendrickx of Belgium performs during the Women's short program of the ISU Figure Skating World Championships 2024 in Montreal, Canada, 20 March 2024. EPA/CJ GUNTHER (ANSA). (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

La covata malefica - Film (1979)Brood - La covata malefica è un film di genere horror del 1979, diretto da David Cronenberg, con Art Hindle e Cindy Hinds. Durata 92 minuti. Distribuito da DIFILM LORANGE - EUREKA VIDEO.

Fonte: comingsoonit - 🏆 24. / 63 Leggi di più »