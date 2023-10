Un film drammatico che parla di bontà Un Christian De Sica inedito come mai si è visto

perbene come questo e come credo di essere. Avevo il desiderio di fare un film in cui si parla di rispetto tra uomo e donna, di bontà, di amore, di amicizia perchè non se ne può più di personaggi negativi e di film violenti. Penso che oggi al cinema si raccontano sempre il brutto, il nero, cose orrende, ma la gente ha bisogno di amore, di bene, del bello.

Grazie alla vicinanza dei rispettivi terrazzi, i due sconosciuti alle prese con la propria attività di giardinaggio incominciano a intessere un dialogo profondo, che li aiuta ad alleviare il dolore per qualcosa di grave, un segreto, che ognuno dei due cerca di nascondere a se stesso e a chi gli sta vicino. Il film arriverà nelle sale il 30 novembre distribuito da Europictures.

L'attore romano si dice contento che il film di Caterina Carone parli di bontà e di buoni sentimenti. "Mi piacerebbe si facessero ancora oggi commedie ottimiste come quelle degli anni '50 quando Aldo Fabrizi diceva: 'Oggi è domenica, c'è il pollo!' - racconta l'attore durante un incontro ristretto con la stampa - spero che questo film dia il via anche ad altri registi di raccontare il bello, il bene e il buono che c'è nel nostro Paese".. headtopics.com

Per De Sica il ruolo di Pietro è un regalo. "Per un comico fare un personaggio così, un ruolo drammatico, è una festa - racconta - io ho fatto tanti personaggi comici, misogini, maschilisti, erano personaggi negativi perchè si ride col Demonio e non con San Francesco. In questo film invece ho cercato di non recitare, di essere me stesso. Io sono un po' come Pietro, con le mie timidezze, la mia fragilità.

"Poi - aggiunge l'attore - ho cercato di guardare negli occhi Teresa e siamo subito diventati amici, ci siamo piaciuti subito e questo si vede. Ho seguito il consiglio di mio padre: non cercare di dire la battuta bene, a effetto, ma guarda la donna che hai davanti e rispondi e vedrai che le risposte saranno sempre vere. Cercare di mettere un po' di bontà nel personaggio non è una cosa facile". headtopics.com

