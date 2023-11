Un film che dovrebbe essere mostrato agli studenti

Insegnanti, presidi, supplenti dovrebbero portare a vedere quest’opera prima a ragazzi e ragazze dagli undici ai diciotto anni, convertire le loro materie tra i banchi in ore in sala cinematografica e investire – fatica, interesse e risorse – in una didattica fuori dalla scuola. Dovrebbero fare questo sforzo per una fascia d’età che è quella in cui la coscienza si forma e si fa manifesto di una consapevolezza. E’ stato il primo pensiero che ho avuto mentre scorrevano davanti ai miei occhi le ultime immagini di un film destinato,: riconoscimento del Pubblico, la Menzione Speciale Miglior Opera Prima e il Premio Speciale della Giuria. Perché dentro a quel tempo della pellicola che va, ci sonoIl suo, madre di tre figli, moglie, badante del suocero e lavoratrice occasionale, è il racconto di un inno alla libertà che non bisogna mai dare per scontata ma è soprattutto il racconto attuale die vera, che i millennials non conoscono. Ma che si può studiare anche così, attraverso un film in bianco e nero che ti fa rituffare in quei vestiti, in quegli arredi, davanti a quella credenza in cucina che da bambini abbiamo visto nelle case dei nostri nonni. O davanti a quella canottiera messa in mostra dagli uomini sotto a camicie aperte, che era uno stile sì, ma solo di un certo ceto sociale