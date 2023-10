Un ex Benevento arriva alla corte del Roma City

Colpo autunnale per il Roma City, che si assicura le prestazioni del terzin sinistro Francesco Todisco. Il calciatore, classe 1995, arriva dopo le esperienze in Serie D con Cavese ed Acireale e vanta un passato nel Benevento, in cui è cresciuto come calciatore e dove ha fatto tutta la trafila delle giovanili.Luka Tomas carica il suo Ostiamare "Con la Cavese daremo il 100%"

Francesco Todisco è ufficialmente un nuovo giocatore del Roma City FC, il laterale difensivo arriva alla corte di mister Agenore Maurizi dopo aver vestito le maglie del Sorrento, con cui ha vinto il campionato di Serie D nella passata stagione, e più recentemente della Cavese

