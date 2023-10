Un'estate fa: ecco chi ha ucciso Arianna

Attenzione: Spoiler Un'estate fa, come sappiamo, è tutta incentrata sulla misteriosa scomparsa di Arianna, interpretata dalla bravissima Antonia Fotaras, e sul suo omicidio.

I due si allontanano, lei non vuole che lui le stia così appiccicato così, a un certo punto, Elio, interpretato nella versione giovane da una grande Filippo Scotti, vuota il sacco: Arianna, stasera morirai, le dice come se fosse una sentenza. A quel punto Arianna si agita, lui cerca di farla ragionare ma la ragazza perde l'equilibrio e sbatte la testa contro una pietra, che la uccide all'istante.

Leggi di più:

VanityFairIt »

ATP Vienna, il programma di oggi su Sky: Sinner-Sonego e Arnaldi-Rublev su SkyTutto in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW Leggi di più ⮕

World Series MLB, stanotte inizia la finale del baseball tra Texas e ArizonaTutte le partite della World Series 2023 sono su Sky Sport Uno e Sky Sport Max Leggi di più ⮕

Pioli replica a Calabria: 'Ha sbagliato, nessuno al Milan lavora con poca attenzione'Il difensore sprona la squadra a crederci di più, e il tecnico risponde: 'Spesso perdiamo di lucidità nelle analisi di queste partite'. Leggi di più ⮕

WhatsApp, attenzione alla truffa che ruba il tuo account (e la tua identità)Si riceve un messaggio da un contatto amico che richiede un codice che ci arriva via Sms. I consigli della Polizia Postale Leggi di più ⮕

Juventus, monitorata con attenzione la sfida tra Celtic e Atletico: piace sempre De PaulTuttosport di oggi ribadisce l'interesse della Juventus nell'inserire un centrocampista con determinate caratteristiche a gennaio, alla luce delle squalifiche rimediate da Pogba e Fagioli: ieri, si le Leggi di più ⮕

Muore soffocato da un tentacolo di polpo: attenzione al san-nakjiÈ accaduto in Corea del Sud- Il san-nakji, piatto con il polpo 'vivo' fra i più pericolosi al mondo, ha già mietuto diverse vittime. L'ultima lunedì scorso, è un uomo di 82 anni Leggi di più ⮕