Un documentario-capsula del tempo per i Beatles

"Fare buona musica in una band - sono le parole di Paul McCartney che aprono il documentario - è tutto un fatto di alchimia. Il modo in cui le nostre quattro diverse personalità si sono unite nei Beatles è stata una cosa molto speciale.

Quando abbiamo perso John, sapevamo che era davvero finita. Poi incredibilmente, nel 1994, si è presentata un'occasione per fare altra musica insieme"."Se dovessimo fare qualcosa, noi tre, per quanto interessante potrebbe essere - dice nel documentario George Harrison, mancato nel 2001 - sarebbe ovvio avere con noi anche John. Stavo parlando con Yoko che mi ha detto: 'Ah, penso di avere una cassetta di John'".

La storia dietro 'Now And Then' inizia infatti alla fine degli anni '70, quando John Lennon ha registrato una demo con voce e piano nella sua casa, il Dakota Building a New York. "Ricordo - dice il figlio Sean, mentre scorrono immagini d'archivio della sua infanzia con i celebri genitori - quando vivevo al Dakota con papà e mamma. C'è questa idea che mio padre smise di fare musica per un po' per crescermi, il che penso sia in parte vero, dato che non andava in tour e non aveva grossi obblighi con la casa discografica. Ma suonava sempre in giro per casa. Registrava demo di continuo, e ricordo che usava quei registratori a cassette.

Nel 2022 Paul e Ringo hanno incominciato a completare il brano con la chitarra elettrica e acustica registrata nel 1995 da George, una nuova parte di batteria di Ringo e il basso, la chitarra e il piano di Paul, accordato alla suonata originale di John. Paul ha anche aggiunto un assolo di chitarra slide come tributo a George e realizzato i cori nel ritornello con Ringo.

