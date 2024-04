Un carro amato e non armato: l'installazione di Marco Nereo Rotelli

Un carro amato e non armato è al centro dell'installazione"Door is Love" dell'artista Marco Nereo Rotelli , che spicca nel cortile d'onore dell'Università dego Studi, all'interno della grande mostra-evento Interni Cross Vision. Il progetto creativo è stato realizzato dalla società benefit Ever in Art per Bertolotto Spa.

Il più urgente atto d'amore oggi è per la nostra"casa comune". La collaborazione tra Bertolotto, Ever in Art e l'artista Marco Nereo Rotelli darà origine a maggio a un'edizione speciale di opere d'autore."Door is Love" diventerà così una collezione esclusiva di 10 porte con incisi versi poetici diversi, caratterizzati dalla cifra stilistica di Marco Nereo Rotelli.

Marco Nereo Rotelli Door Is Love Installazione Arte Carro Armato Pace

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Agenzia_Ansa / 🏆 4. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Gruppo San Donato, Paolo Rotelli: «Nuovi profili per nuove sfide»Cambi al vertice del Gruppo San Donato. La famiglia Rotelli ha annunciato il rinnovo dei consigli di amministrazione: l’obiettivo è far entrare nella governance aziendale nuove figure per intraprendere nuove sfide.

Fonte: OKLaSalute - 🏆 22. / 63 Leggi di più »

Paolo Rotelli: «La sanità in un’App diventa smart»Paolo Rotelli: a 26 anni guida il più importante polo ospedaliero d'Italia, uno dei principali di tutto il continente europeo

Fonte: OKLaSalute - 🏆 22. / 63 Leggi di più »

'Tanto poco' di Marco Lodoli: la recensione di Serena DandiniSerena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). 'Tu chiamale se vuoi ossessioni...'. Sicuramente insieme alle emozioni, le ossessioni nutrono la letteratura e di solito rappresentano la strada narrativa che mi affascina di più. Escono così tanti libri che è difficile orientarsi, preferire, amare.

Fonte: IOdonna - 🏆 9. / 75 Leggi di più »

Roma, dal tatuaggio alla scultura: le opere di Marco Manzo a Santa Maria dei MiracoliL'allestimento dal 21 marzo al 31 agosto 2024 nella chiesa di Piazza del Popolo, a Roma. L'ingresso è gratuito

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Grande Fratello, Marco Maddaloni: 'Sono innamorato dei ragazzi che ho incontrato nella Casa, ecco chi vincerà'Marco Maddaloni torna a parlare della sua esperienza nella Casa del Gf.

Fonte: comingsoonit - 🏆 24. / 63 Leggi di più »

Il lavoro che cambia e le intuizioni di Marco BiagiIl 19 marzo di 22 anni fa Marco Biagi veniva freddato a Bologna con sei colpi dalle nuove Br

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »