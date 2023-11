Un cane Golden Retriever ruba il giocattolo preferito di suo fratello, approfittando del suo pisolino. L'astuto Benny ha sfilato il pupazzetto dalle zampe di Remy con una tecnica degna dei migliori ninja. Il video è diventato virale. Con grande attenzione e furbizia, Benny ha iniziato a spostare il giocattolo di Remy con una zampa, cercando di assicurarsi potesse continuare a dormire pacificamente

. La sua strategia era chiara: divertirsi con il giocattolo mentre il fratello riposava tranquillamente. Sorprendentemente, è riuscito a prenderlo senza svegliarlo, dimostrando la sua abilità e arguzia. Il video ha catturato l'affetto unico tra i due fratelli canini. Mentre uno giocava e esplorava, l'altro poteva riposare serenamente. Questa connessione speciale tra i due magnifici animali ha attirato l'attenzione degli spettatori, che hanno condiviso e commentato in massa il video, trovandolo estremamente divertente. Gli spettatori hanno condiviso alcune riflessioni leggere sul video, commentando l'umorismo della situazione. Alcuni hanno immaginato la confusione se l'altro pelosetto biondo si fosse svegliato, altri hanno evidenziato l'intelligenza e la sensibilità dei Golden, noti per la loro socievolezza e amicizia. La loro natura pacifica e affettuosa li rende ideali per gli ambienti con più cani

:

