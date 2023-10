Un cane è precipitato da un palazzo su una donna incinta

AGI - Una donna in gravidanza è stata trasportata in gravissime condizioni in ospedale dopo essere rimasta schiacciata da un cane, nel centro di Roma.

L'animale è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno chiuso la strada. La padrona del cane dice di non aver assistito alla scena. Le indagini sono in corso. L'ex campione interpreta il ruolo di un coach nel nuovo film di Massimiliano Zanin con Aurora Giovinazzo, Valeria Solarino, Brando Pacitto, Desirée Popper

Un riscontro positivo all'iniziativa per frenare il fenomeno del bagarinaggio nei siti culturali più cari ai turisti soprattutto stranieri. Il ministro della Cultura non esclude di replicare l'esperimento anche per altri monumenti headtopics.com

Dopo Paola Cortellesi, è la seconda attrice a esordire dietro la macchina da presa. Attesa per l'inedito di Ugo Gregoretti 'Io, il tubo e le pizze', ultimo film in cui l'autore, documentarista e giornalista ripercorre la propria attività con intelligenza, ironia e leggerezza. Immancabile la parata di star sul red carpet

La pavimentazione della pista, inaugurata nel plesso Rosa Parks, è frutto della rigenerazione di materiale sportivo e scarpe da lavoro a fine vita

