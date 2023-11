Un campione del Real Madrid si laurea campione del Sudamerica con il Fluminense

Nel calcio ci sono le categorie, direbbe qualcuno. Esistono i buoni giocatori, i campioni, i fuoriclasse e poi ci sono loro. I vincenti., che a 35 anni si è tolto lo sfizio di laurearsi campione del Sudamerica con la squadra del suo cuore, il Fluminense.Il tutto dopo aver già sollevato la Champions League qualcosa come cinque volte con la maglia del Real Madrid.

:

TUTTOMERCATOWEB: Il Real Madrid continua a monitorare James: per strapparlo al Chelsea servirà una ricca offertaNon è un mistero che al Real Madrid piaccia Reece James. Il capitano dei Blues è tornato dall'infortunio e i Blancos continuano a monitorarne le prestazioni, cercando un modo per ingaggiarlo e raffo

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »

TUTTOMERCATOWEB: Mbappé anno prossimo vestirà la 10 del Real MadridEl Chiringuito TV rilancia ancora una volta la telenovela Kylian Mbappe-Real Madrid. Secondo quanto riportato dal programma spagnolo, i Blancos sarebbero già pronti ad accogliere il fuoriclasse franc

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »

CORSPORT: Vinicius, rinnovo da un miliardo col Real Madrid: la clausola è clamorosaIl club del presidente Florentino Perez ha annunciato il prolungamento del contratto con l'attaccante brasiliano: tutti i dettagli

Fonte: CorSport | Leggi di più »

CORSPORT: Il Real Madrid invita bimbo autistico allo stadio: ecco chi lo aveva insultatoIl bel gesto del club madrileno nei confronti del piccolo che aveva vissuto una brutta disavventura alla vigilia della partita di Liga: i dettagli

Fonte: CorSport | Leggi di più »

CALCİOMERCATOİT: Gioiellino a costo zero: il Milan lo soffia al Real MadridCalciomercato e altro

Fonte: calciomercatoit | Leggi di più »

TUTTOMERCATOWEB: Calcio: Real Madrid contro il Rayo Vallecano, Porto perde contro l'EstorilDomani il Real Madrid affronterà il Rayo Vallecano al Bernabeu. Il Porto perde in casa contro l'Estoril. Pepe si scusa con i tifosi. Boca-Fluminense, presidente della Federazione calcistica brasiliana: 'Il rafforzamento della sicurezza è già in atto'. Sarà un gennaio di scambi, con Taremi che potrebbe essere un colpo vincente per una grande squadra. Zielinski è praticamente fuori, anche Osimhen vuole andarsene. Lo farà a giugno, non a gennaio. Serie A, i diritti TV rimarranno a Dazn e Sky per i prossimi 5 anni. De Laurentiis: 'Una sconfitta per il calcio italiano'. Soulé chiude le porte all'Italia e giura amore per l'Argentina. Il Bologna supera la Lazio 1-0 con Ferguson e si avvicina alla zona Europa. Brambati: 'Dybala non manca alla Juve, troppi soldi per un giocatore discontinuo'. Le pagelle della Serie B, 12ª giornata: occhi su Catanzaro-Modena e Samp-Palermo. Pisa-Como: Aquilani perde nuovamente Torregrossa. Dubbio modulo per Longo. La gestione del Comunale di Guidonia Montecelio assegnata al Monterosi: la nota del club. La panchina del mister Gorgone della Lucchese è in bilico.

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »