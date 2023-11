Un bacio - Film (2016)

Lorenzo, senza genitori, ha finalmente trovato la famiglia adottiva perfetta ed è riuscito ad evadere dall'ostilità dell'orfanotrofio. Deve però fare i conti con l’emarginazione, dovuta al suo essere apertamente gay. Blu, riservata e con la passione della scrittura, è considerata da tutti una ragazza di facili costumi per aver avuto un rapporto sessuale di gruppo con quattro ragazzi.

Nel frattempo, usa la violenza con chiunque provi a deriderla. Infine Antonio, abile cestista, non riesce a superare la morte del fratello maggiore e continua a dialogare con la sua proiezione mentale. I compagni, però, non esitano ad attribuirgli un ritardo cognitivo. I tre riescono ad instaurare un’amicizia speciale, ma l’avventatezza tipica dell’età e nuove dinamiche d’attrazione rischiano di vanificare tutto.

