Un arbitro italiano denuncia il sistema arbitrale

Un arbitro del campionato italiano, ancora in attività, in forma anonima ha deciso di denunciare il sistema arbitrale con accuse che, se confermate, sarebbero gravissime. Una lunga chiacchierata ai microfoni de ‘Le Iene’, nella quale l’arbitro ha preferito mantenere il proprio anonimato per evitare ripercussioni immediate.

Il direttore di gara ha spiegato innanzitutto cosa lo ha portato a denunciare il sistema: “S ono ancora in attività e certamente ci sarebbero ripercussioni negative nei miei confronti da parte dei vertici dell’Associazione italiana arbitri, che danneggerebbero pesantemente la mia carriera. Quest’anno ci sono stati tantissimi errori degli arbitri in campo e al Var che sono davvero inspiegabili, soprattutto per noi che siamo degli addetti ai lavor





Lunghe attese per visite mediche: il Sistema sanitario italiano si avvicina al modello americanoQuei tre anni e mezzo d’attesa per una visita oculistica, indicati sul ticket di prenotazione di un paziente di 64 anni di Bergamo, che aveva fissato il controllo tramite il Sistema sanitario regionale, sono tanti. Troppi. Ci si rassegna ad aspettare se i disturbi sono lievi, ma se - per dire - c’è il sospetto di un distacco di retina, cosa si fa? E quando gli accertamenti si devono effettuare con urgenza, in presenza di sintomi rilevanti, fino a che punto si può temporeggiare? Il nostro Sistema sanitario nazionale - un’eccellenza riconosciuta in tutto il mondo per l’equità e la qualità dei servizi offerti a fronte di costi decisamente contenuti a carico dei contribuenti - poco alla volta si sta avvicinando al modello americano, dove si prevede che ogni cittadino si debba dotare a proprie spese di assicurazione sanitaria fin dalla nascita. Secondo un’indagine del portale Facile

Il Governo italiano chiede un intervento delle navi militari europee nel Mar RossoIl ministro degli Esteri Antonio Tajani preme per un rapido e rafforzato intervento delle navi militari europee a protezione del transito delle navi mercantili nel Mar Rosso.

Addio a Gigi Riva, l'eroe del calcio italianoIl calcio italiano dice addio a Gigi Riva, l'eroe eponimo più autorevole del suo pantheon: lo chiamavano Rombo di Tuono, metteva l'onore sopra ogni cosa.

Un italiano al River Plate! È il figlio di un ex Juve, lo riconoscete?Un passato al Novara e ora la nuova avventura in Argentina dopo aver giocato due anni nella Serie A uruguaiana

Raggiunto un accordo sulla riforma del sistema migratorio europeoDopo anni di discussioni e un’ultima notte di negoziati, gli eurodeputati e i rappresentanti dei ventisette paesi membri dell’Unione europea hanno raggiunto un accordo sulla riforma del sistema migratorio europeo, contestato dalle organizzazioni per i diritti umani.

