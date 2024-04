Un approccio femminista per la cura dei tumori delle donne

Per la prestigiosa rivista, per anni “ha prevalso una visione focalizzata sull’uomo”, con effetti sugli studi (e non solo) che hanno condizionato le terapie. E le vite Per migliorare la salute delle donne, serve un approccio femminista anche per la cura dei tumori. Non è più solo una rivendicazione delle attiviste, ma la tesi dello studiodi Lancet.

Pubblicato a fine settembre e passato quasi sotto silenzio, è un richiamo a livello globale: “Se tutte avessero un accesso ottimale alle cure”, scrive la rivista scientifica, “” nel mondo. Va ampliato lo sguardo: parlare di cura dei tumori delle donne obbliga a considerare i fattori sociali, economici e politici che pesano sulle spalle delle pazienti (e in modo diverso rispetto agli uomini). Anche in Italia, qualcosa si muov

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



fattoquotidiano / 🏆 45. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Uno per uno, ecco tutti gli orrori commessi sulle donne israeliane'L'hanno stuprata, in gruppo. Poi mutilata. L'ultimo dei suoi aguzzini le ha sparato alla testa, uccidendola, ma ha continuato a violentarla'

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

«Cerco tre mariti: uno per l'amore, uno per i soldi e uno per il sesso»: ecco perché non succederà maiLa monogamia, nonostante sia la forma di relazione più comune, non è universalmente...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Europa League: arbitro tedesco per Brighton-Roma, uno svedese per il MilanRitorno ottavi di finale: comunicate le designazioni per la sfida dei giallorossi in Inghilterra e per quella dei rossoneri in casa dello Slavia Praga

Fonte: CorSport - 🏆 41. / 51 Leggi di più »

Manila Nazzaro, 4 abiti per il matrimonio: "Come nei miei sogni, uno per ogni momento"L'ex Miss Italia, che il 13 maggio sposerà Stefano Oradei, svela qualche dettaglio del giorno tanto atteso

Fonte: Today_it - 🏆 12. / 72 Leggi di più »

Modena-Bari, i convocati di Bianco: due assenti per infortunio, uno per squalificaSono 24 i giocatori convocati dal tecnico del Modena Paolo Bianco per la sfida contro il Bari di quest’oggi alle 12:30. Assenti Cristian Cauz per squalifica, Mario Gargiulo e Gabriele Guarino che st

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Kean in missione per conto della Juve: gol per la Champions (e per l'Italia)Vlahovic squalificato e Milik infortunato, l’azzurro è l'ultima speranza di Allegri per la sfida con la Lazio, e Spalletti lo aspetta

Fonte: tuttosport - 🏆 29. / 59 Leggi di più »