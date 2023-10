Un appartamento confiscato alla mafia diventa una casa per ragazzi autistici

Una cucina, una sala, tre camere da letto, due bagni e due balconi: 105 metri quadri di appartamento nel cuore di Concorezzo, a due passi da Monza, con giardino condominiale, portineria, cantina e box. Un’abitazione di pregio come tante, ma con una provenienza e una destinazione d’uso decisamente insolite. Si tratta infatti di una casa confiscata alla criminalità organizzata che il comune brianzolo ha deciso di mettere a disposizione di quattro ragazzi con disturbi dello spettro autistico.

L’utilizzo, per esempio, di tecniche di Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), come supporti visivi o check list di cose da fare, può aiutare sia a creare una struttura ambientale chiara e ordinata che a sviluppare e a stimolare abilità comunicative.

