Un anziano di 89 anni può sposare una donna di 56 anni nonostante le obiezioni della famiglia

Lui 89 anni, lei 56. Ma l'amore, si sa, a volte è cieco, e non ammette alcuna imposizione da nessuno. Vedovo da qualche mese, un anziano ha deciso di sposare lache aveva assistito la moglie durante la malattia, ma la sua famiglia ha contestato la regolarità dell'unione perché l'uomo "è sordo" e "non ci ha detto nulla". Inoltre, la donna avrebbe già un altro, secondo i parenti dell'89enne.

Ma per la prima sezione del tribunale civile di Perugia questi motivi non sono validi e, se l'anziano vuole, può procedere al matrimonio. La notizia è sul quotidiano il Messaggero che riporta il decreto relativo a un procedimento discusso a gennaio e pubblicato sul notiziario della Corte d'appello di Perugia. Il caso è stato sollevato dalle sorelle e dai nipoti dell'anziano intenzionato a sposare la donna di 33 anni più giovane, conosciuta dopo essere entrata in casa e in famiglia perché impegnata ad assistere la moglie dell'uomo, malata e poi morta un anno f

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Today_it / 🏆 12. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Perugia, le onde gravitazionali e il Caos per scoprire l'universo: a Santa Lucia il primo prototipo per EtPERUGIA - Da Perugia una piccola pietra per l’università e un grande passo per la...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Mahmood a Perugia: il 5 luglio al Frontone per L'Umbria che spaccaPERUGIA - Inizierà da Perugia il Summer Tour 2024 nei festival estivi...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Perugia, anziani condannati per abusi sessuali su una donnaDue anziani sono stati condannati a Perugia per abusi sessuali su una donna. I due imputati rischiano di farle perdere il permesso di soggiorno.

Fonte: Today_it - 🏆 12. / 72 Leggi di più »

La Top 11 del Girone B di Serie C: derby al Perugia, tifosi PAZzi di gioiaE’ andata in archivio la 32^ giornata nel Girone B di Serie C. Questi i risultati: Entella-Lucchese 0-0 Rimini-Pescara 5-1 Carrarese-Juventus Next Gen 1-0 Pontedera-SPAL 2-1 Ancona-Torres 1-1 Pineto

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Figlio Joe Barone, chi è Giuseppe, ex calciatore di Perugia e SalernitanaIl terzo figlio di Joe, è quello che ha il legame più stretto con il calcio italiano visti i trascorsi al Perugia, alla Salernitana e all’Ascoli

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Il Perugino a Perugia, per riscrivere la storia del RinascimentoPerugia, 4 mar. (askanews) - La Galleria nazionale dell'Umbria di Perugia celebra Pietro Vannucci, conosciuto come il Perugino, nell'ambito degli...

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »