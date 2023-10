Un anno dopo la strage di Halloween a Seul

Quest’anno i festeggiamenti di Halloween a Seul, la capitale della Corea del Sud, saranno relativamente dimessi, perché questo sarà il primo Halloween dopo, una delle più gravi catastrofi degli ultimi anni nel paese: durante i festeggiamenti 158 persone morirono nella calca, schiacciate a morte perché rimaste intrappolate in vicolo largo poco più di 3 metri vicino al quartiere Itaewon, nel centro della città.

Per questo quest’anno i festeggiamenti per Halloween saranno molto più modesti. Le grandi catene di centri commerciali Lotte e Shinsegaei consueti e noti eventi annuali legati ad Halloween nei due parchi divertimento Lotte World e Everland, che finora avevano incluso feste in costume, parate, spettacoli e mostre a tema. Molti negozi e discount non stanno vendendo zucche, costumi, dolci e altri articoli.

In Corea del Sud Halloween è ancora fortemente associato alla strage: i molti negozi che si sono astenuti dal promuovere iniziativedi averlo fatto per rispetto nei confronti delle persone morte e dell’opinione pubblica, ancora molto scossa dai fatti dello scorso Halloween. headtopics.com

Scarpe trovate sul luogo della calca in cui l’anno scorso sono morte 158 persone durante i festeggiamenti di Halloween (AP Photo/Lee Jin-man) Oltre alla cancellazione e minimizzazione di iniziative ed eventi a tema Halloween, in Corea del Sud sono state anche predisposte estese misure di sicurezza, con controlli da parte della polizia e piani di gestione degli assembramenti. Solo a Seul verranno impegnati oltre mille agenti per prevenire la calca nelle strade più strette della città.

