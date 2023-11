Un anarco-capitalista vince le elezioni in Argentina

Al momento di totale incertezza. L'autodefinito "anarco-capitalista" ha entusiasmato gli argentini, stufi di decenni di stagnazione economica sotto la lunga coalizione populista peronista. Mentre i sondaggi avevano previsto una gara serrata, i risultati provvisori hanno mostrato che Milei ha vinto con il 55,7% dei voti contro il 44% del suo rivale, il ministro dell'Economia, che ha ammesso la sconfitta a scrutinio ancora aperto.

"Ovviamente i risultati non sono quelli che speravamo, e ho parlato con Javier Milei per congratularmi con lui e augurargli ogni bene, perchè è il presidente che la maggioranza degli argentini ha eletto per i prossimi quattro anni"."Oggi inizia la ricostruzione dell'Argentina. Oggi inizia la fine del declino dell'Argentina. Oggi finisce il modello impoverente dello Stato onnipresente, che beneficia solo alcuni mentre la maggioranza soffre", ha Javier Milei dopo la sua clamorosa vittoria elettoral





Javier Milei vince le elezioni presidenziali in ArgentinaJavier Milei, di estrema destra e ultraliberista, ha vinto il ballottaggio delle elezioni presidenziali in Argentina. Con il 96 per cento dei voti scrutinati, ha ottenuto più del 55 per cento dei voti, contro il 44 dell’altro candidato, l’attuale ministro dell’Economia, della coalizione di centrosinistra Unione per la Patria. Massa ha ammesso la sconfitta ancora prima che venissero diffusi i risultati ufficiali. Milei prenderà quindi il posto del presidente uscente, Alberto Fernández, di centrosinistra.

Javier Milei è il nuovo presidente dell’ArgentinaIl candidato dell’estrema destra batte il ministro dell’Economia uscente. Ora Milei promette misure draconiane per un Paese in ginocchio: inflazione al 142% e debito pubblico a 419 miliardi di dollari

L'Argentina elegge Javier Milei come presidente durante una crisi economicaJavier Milei, un economista outsider di 53 anni, è stato eletto presidente dell'Argentina durante una grave crisi economica. Ha vinto le elezioni con il 56% dei voti contro Sergio Massa. La vicepresidente sarà Victoria Villarruel, figlia di militari complici del regime. Milei punta a ridurre il deficit e il debito pubblico attraverso tagli alla spesa e vendita di imprese statali.

Argentina al voto, favorito “el loco” Javier MileiIl candidato ultraliberista si ispira a Trump e Bolsonaro: potrebbe farcela al primo turno

