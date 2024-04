Un altro dirigente di fede bianconera al Napoli

Lui è cresciuto con noi per 8 anni nascondendomi la sua fede nella Juve, avessi saputo non l'avrei trattenuto. Io gli voglio bene e sarò sempre pronto a dargli una mano, ma certe cose non le tollero. Lui è stato un separato in casa da novembre, nelle orecchie mi diceva di voler andare alla Juventus. Figurati se lo facevo rimanere per quattro milioni di euro buttati nel cesso. Vuoi andare alla Juve? Vattene alla Juve.

Nove mesi dopo, però, ecco che la storia ripropone al numero uno del Napoli un altro dirigente di fede bianconera. Sì perché a dirigere le operazioni di mercato del prossimo anno da Castel Volturno sarà il ritorno in patria di Giorgio Chiellini dopo l'avventura negli States. Uno scambio di dirigenti e uomini mercato che ribalterà le prospettive delle due società da sempre storiche nemiche sul campo di calcio

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Scambio clamoroso tra Napoli e Juventus: Manna diventa il direttore sportivo del NapoliAurelio De Laurentiis è pronto ad affidare la ricostruzione della squadra a Giovanni Manna, classe 1988, campano di Valle della Lucania, braccio destro di Giuntoli - uno degli artefici dello scudetto azzurro - alla Juventus.

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Giorgio Chiellini ambassador per la formazione nell’industria dello sportL’ex capitano della Juve e della Nazionale è socio di AWE Sport Education, nuova società che ha l’obiettivo di diventare leader nel mercato globale dello sport e-learning

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Cronache di Napoli: 'Il Torino frena la rincorsa Champions del Napoli''Il Toro frena la rincorsa Champions del Napoli. Sanabria gela Calzona, non basta super Kvara' è il titolo che si può leggere nella prima pagina di Cronache di Napoli dopo il pareggio di ieri sera a

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Barcellona-Napoli, Xavi alla vigilia: 'A Napoli siamo stati superiori, dobbiamo solo ripeterci'CHAMPIONS LEAGUE - Il tecnico dei catalani ha parlato alla vigilia del match di ritorno degli ottavi di finale (1-1 l'andata): 'A Napoli siamo stati superiori

Fonte: Eurosport_IT - 🏆 27. / 63 Leggi di più »

Barcellona-Napoli, Xavi alla vigilia: 'A Napoli siamo stati superiori, dobbiamo solo ripeterci'CHAMPIONS LEAGUE - Il tecnico dei catalani ha parlato alla vigilia del match di ritorno degli ottavi di finale (1-1 l'andata): 'A Napoli siamo stati superiori

Fonte: Eurosport_IT - 🏆 27. / 63 Leggi di più »

Da Napoli-Barcellona a Barcellona-Napoli: il ritorno al top di KvaratskheliaKhvicha Kvaratskhelia, dalle sostituzioni con Barça e Cagliari in avanti, è tornato a fare il Kvara e si presenta a Montjuic in stato di grazia.

Fonte: GoalItalia - 🏆 26. / 63 Leggi di più »