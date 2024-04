Una gatta e un coniglio sono diventati migliori amici: la micia ogni mattina va a salutare il suo compagno di giochi. La rossa Pumpkin corre con entusiasmo verso la conigliera e salta dentro per visitare il nero Bugs, che sembra essere altrettanto felice di vedere la sua amica: si avvicina per accoccolarsi con lei. La vera amicizia può superare ogni differenza, persino quella delle specie.

Succede in una fattoria nel Nord America, dove due animali che in natura sarebbero considerati preda e predatore hanno sviluppato un legame affettuoso. Nella Freedom Farmhouse gli amici pelosi sono numerosi, dalla grande colonia di gatti a conigli, asini e capre. Ma tra tutti, è nata una connessione davvero speciale tra il gatto Pumpkin e il coniglio Bugs. Emily e Dylan, i proprietari della fattoria, hanno condiviso un adorabile video (TikTok / @freedomfarmhouse) della tenera relazione tra i due animali, intitolato 'Un'altra storia d'amore in fattoria

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



HuffPostItalia / 🏆 6. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

La gatta Pumpkin e il coniglio Bugs, come una connessione speciale diventa un'amicizia unicaUna gatta e un coniglio sono diventati migliori amici: la micia ogni mattina va a salutare il suo c…

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

NBA, Lou Williams racconta: 'In una settimana ho comprato una Ferrari e una Lamborghini'L'ex sesto uomo NBA (tre volte vincitore del premio destinato a chi esce dalla panchina) ha raccontato in un podcast i pericoli di uno stile di vita un po' troppo 'allegro' con i guadagni NBA.

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »

La Milano-Sanremo è ancora di un belga: vince Jasper Philipsen. Sfortunato Ganna, rimandato PogacarUna volata furiosa, incerta, bellissima ha deciso una Milano-Sanremo corsa a una media record

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

C'era una volta il parco nazionale del Tevere, una proposta rimasta nei cassettiL'istituzione del parco interregionale del Tevere è rimasta una proposta di legge presentata in consiglio regionale. Ecco quali sarebbero i vantaggi della sua realizzazione

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »

Trova una vecchia valigia in cantina, una donna scopre così un tesoro della naturaUna persona ha trovato una vecchia valigia rovinata in cantina e ha avuto la curiosità di aprirla…

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Una serie tv, un libro e una ricetta per il fine settimanaTra i nostri consigli per il fine settimana, la ricetta del crumble di pesce di Davide Nanni: una ricetta di recupero, ma deliziosa

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »