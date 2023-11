Umiliazione Manchester United in coppa, ora Ten Hag rischia

E Lukaku mi ha fatto quasi un po' pena"Napoli, la fase difensiva non funziona e Garcia a Salerno dovrà cambiare ancoraFeralpisalò, continua la preparazione in vista del Cosenza: differenziato per CamporeseCoppa Italia, il Parma vola agli ottavi. La gioia del presidente Krause:"Grande vittoria!"Tabbiani sì o Tabbiani no? Il dilemma Catania che rischia di compromettere una stagioneDoppio Bifulco e il Taranto vince.

CMDOTCOM: Manchester United, curiosa punizione di Ten Hag ai suoi giocatori dopo il derby persoIl Manchester United ha subito una brutta sconfitta per 0-3 nel derby contro il Manchester City. Il tecnico olandese dei Red Devils Ten Hag, secondo quanto raccontato dal The Sun, avrebbe costretto i suoi

CORSPORT: Manchester United, Ten Hag punisce la squadra dopo il ko nel derbyFurioso l'allenatore dopo il 3-0 subito a Old Trafford con il Manchester City di Guardiola

EUROSPORT_IT: Manchester United a picco, ma per licenziare Ten Hag servono 17 milioni di euroCHAMPIONS LEAGUE - 8° in Premier e con soli 3 punti in 3 partite di Champions League, il Manchester United pensa all'esonero del tecnico Ten Hag: ma per farlo d

EUROSPORT_IT: Manchester United-Newcastle 0-3: Red Devils eliminati in Coppa, Onana prende altri tre golEFL CUP - Ottava sconfitta stagionale per il Manchester United in tutte le competizioni (su 15 gare). Dopo il derby casalingo perso col Manchester City, arriva

TUTTOMERCATOWEB: Man United, Ten Hag ha costretto i suoi ad ascoltare i festeggiamenti del CityErik ten Hag era furioso e deluso dopo la sconfitta per 3-0 contro il Manchester City ad Old Trafford. Nel derby la squadra di Guardiola ha dominato gli eterni rivali del Manchester United, che hanno

CORRIERE: Manchester United-Adidas: maglie troppo strette, calciatori con quelle dei tifosiA luglio il rinovo miliardario, ora la protesta di Onana e compagni: magliette e calzettoni ufficiali troppo stretti, preferiscono quelli in vendita libera. È l'«eredità» dell'ex De Gea

