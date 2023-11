'Umanamente era una grande persona'. Le lacrime di Fedez per Gianluca Vialli

è stata segnata da diversi momenti di sconforto da parte del rapper. Ricordare la malattia scoperta a marzo 2022 - il tumore al pancreas - e il recente ricovero, dove ha rischiato nuovamente la vita, hanno fatto emergere il lato più emotivo di Federico Lucia, che a Fazio ha confessato

per quanto vissuto negli ultimi due anni. Ma le lacrime sono scese anche quando il rapper ha ricordatoLe parole di Fedez su Vialliancor prima di parlare di come l'ex calciatore lo ha aiutato ad affrontare la malattia e a prepararsi all'intervento."ha detto il rapper, ricordando la lunga telefonata avuta con Vialli la sera prima dell'operazione al pancreas:

"Siamo stati al telefono parecchie ore. È incredibile come una persona, che in quel momento stava anche lei vivendo un dramma, sia riuscita a ritagliarsi del tempo per dare conforto a una persona che non conosceva minimamente. Questo la dice lunga su chi fosse Gianluca". Dal punto di vista umano, però, Federico Lucia ha ammesso di non avere reagito come lo sportivo:" headtopics.com

Mi piacerebbe dire che sì, ho tratto qualcosa di positivo dal dolore, ma purtroppo no. La verità è che dopo la malattia ho avuto altri problemi legati alla salute mentale. Ci sto lavorando ma non sono ancora miglioratoLo scorso 6 gennaio, quando Gianluca Vialli morì, Fedez parlò di lui come di una figura importante per la sua battaglia contro il", disse il rapper in una storia Instagram condivisa a poche ore dalla notizia della morte di Vialli.

"La malattia mi ha fatto capire l'importanza del tempo e di quanto una ferita abbia bisogno del tempo per essere curata. Mi ha fatto capire anche l'importanza della salute mentale."

