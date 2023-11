Ufficio Netanyahu: «I 13 ostaggi sono con la croce Rossa in Egitto» Tutti i 13 ostaggi israeliani liberati si trovano ora con la Croce Rossa in Egitto. Lo rende noto l’ufficio del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu. Tv: i 13 ostaggi israeliani consegnati alla Croce Rossa ++ La tv israeliana Kan, che ha citato fonti egiziane, ha riferito che i 13 ostaggi israeliani da liberare sono stati consegnati alla Croce Rossa.

Media: iniziata operazione di rilascio di 13 donne e bambini E’ iniziata l’operazione di rilascio dei 13 tra donne e bambini tenuti in ostaggio da Hamas. Lo riporta Sky News Arabia, senza aggiungere altri dettagli. Gaza, rilasciati i primi 12 ostaggi: sono cittadini thailandesi Dodici cittadini tailandesi saranno liberati da Gaza insieme a 13 prigionieri israeliani, dicono funzionari egiziani. I 12 thailandesi sarebbero già stati rilasciati secondo quanto conferma il premier thailandes





