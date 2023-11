UFFICIALE: Pistoiese, cambio in dirigenza. Interrotto il rapporto con il Ds Rosati

c'è un cambio nella dirigenza. Come infatti si legge sui canali social del club - riportiamo di seguito il comunicato integrale -"dopo un lungo e attento confronto tra le parti, la società US Pistoiese 1921. Si ringrazia il direttore sportivo per il lavoro svolto in questi anni, augurandogli un buon prosieguo di carriera". Non è specificato se verranno nominate altre figure in sostituzione del Direttore.

Serie A, per i prossimi 5 anni diritti Tv ancora a Dazn e Sky. De Laurentiis: sconfitta del calcio italianoFOCUS TMW - Classifiche a confronto: volano Inter e Juve. Crollano Napoli e Roma: -8!Inter-Roma 1-0, le pagelle: Acerbi annulla Lukaku. E Thuram non lo fa rimpiangereLukaku non tocca palla nei fischi, una Roma incerottata soffre e cade a San SiroLe pagelle del Napoli - Disastro Rrahmani, Politano fa un gol-capolavoro.

VIDEO - Modena incontenibile, battuta la Ternana: c'è anche la classica rete dell'ex. Gol e highlightsESCLUSIVA TMW - Sottili:"La Serie C su Rai 2 grande spot per tutto il movimento. E la Torres..."UFFICIALE: Virtus Entella, nominato il vice di mister Gallo. headtopics.com

UFFICIALE: Taranto, risoluzione consensuale del contratto con Antonio PorcinoIl Potenza Calcio rende noto di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Porcino. Per il terzino classe 19 Leggi di più ⮕

È ufficiale, assegnata a Biella l’Adunata nazionale degli Alpini 2025Si svolgerà il 9-10-11 maggio e porterà in città migliaia di persone Leggi di più ⮕

Juventus-Verona: la formazione ufficiale di AllegriEcco le scelte del tecnico bianconero in vista della sfida contro la squadra di Baroni Leggi di più ⮕

Insulti razzisti contro Vinicius: comunicato UFFICIALE del BarcellonaCalciomercato e altro Leggi di più ⮕

Il commovente saluto di un anziano a Gaza durante una conferenza stampa ufficiale [VIDEO]L'uomo ha provato a rassicurare così la sua famiglia mettendosi dietro al portavoce del ministero della Sanità che parlava dalla Striscia Leggi di più ⮕

Julia: Nel trailer ufficiale della seconda stagione Julia Child cucina alla Casa BiancaLa serie con Sarah Lancashire nei panni della famosa guru dei fornelli torna negli Stati Uniti, su Max, il 16 novembre. Leggi di più ⮕