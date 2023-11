UFFICIALE: Piacenza, è finita l'avventura di Maccarone. Il tecnico è stato esonerato

Il Piacenza Calcio desidera ringraziare il Sig. Maccarone e i componenti del suo staff per il lavoro svolto. La panchina della prima squadra è affidata al Sig. Stefano Rossini che avrà come vice il Sig. Moreno Terzoni.

Contestualmente, la società informa che il Sig. Antonio De Vitis assume, con effetto immediato, il ruolo di direttore tecnico andando ad affiancare il direttore sportivo Alessio Sestu e conservando la responsabilità dell’area tecnica del settore giovanile. Lo staff che collaborerà con mister Rossini sarà completato e comunicato in seguito.Piacenza, può arrivare Busellato.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TUTTOMERCATOWEB: Piacenza, il patron Gatti cambia idea: Maccarone esonerato, manca solo l'annuncio'Mi chiedete di Maccarone? Esonerarlo adesso sarebbe assurdo. Abbiamo due partite in quattro giorni. Certo è responsabile anche lui come tutti noi dirigenti. Occorre lavorare e fare squadra perché s

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

COMINGSOONIT: Riabbracciare Parigi: il trailer ufficiale del dramma con Virginie EfiraUna magnifica Virginie Efira, vincitrice del premio César, è protagonista di Riabbracciare Parigi, una storia d'amore e rinascita per due sopravvissuti agli attentati di novembre 2015 in Riabbracciare Parigi. Il trailer ufficiale e il poster.

Fonte: comingsoonit | Leggi di più ⮕

CALCIOMERCATOIT: Decisione a sorpresa, UFFICIALE: 0-3 a tavolinoCalciomercato e altro

Fonte: calciomercatoit | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: UFFICIALE: Trastevere, dopo 90 gare con la maglia amaranto Bertoldi risolve il contrattoÈ con una nota ufficiale che il Trastevere 'comunica di aver raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il giocatore Matteo Bertoldi. L'esterno offensivo lascia la maglia am

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

ILMESSAGGEROIT: Giambruno, Pier Silvio Berlusconi rompe il silenzio: «Dispiaciuto per Meloni, le dietrologie sono ridicole». EPier Silvio Berlusconi rompe il silenzio ufficiale di Mediaset sul caso Giambruno, dopo i...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

CMDOTCOM: Real Madrid, UFFICIALE il rinnovo di Vinicius jr.: tutti i dettagli e la maxi clausolaOra è ufficiale. Vinicius Jr. ha rinnovato il proprio contratto con il Real Madrid. Nel nuovo accordo, è stata inserita una clausola rescissoria pari a 1 miliardo di euro. IL COMUNICATO -

Fonte: cmdotcom | Leggi di più ⮕