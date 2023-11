UFFICIALE: la Fifa squalifica Rubiales per tre anni per il bacio a Hermoso

Il massimo organismo mondiale del pallone ha formalizzato la squalifica per Rubiales, in riferimento ai fatti accaduti durante la finale del Mondiale femminile dello scorso 20 agosto (il bacio non consensuale adurante la premiazione), per i quali era già stato sospeso provvisoriamente per un iniziale periodo di 90 giorni. L'ex numero uno della RFEF ha dieci giorni per richiedere le motivazioni e, successivamente, presentare appello.

- La Commissione Disciplinare della FIFA ha bandito Luis Rubiales, ex presidente della Federcalcio spagnola (RFEF), da tutte le attività legate al calcio a livello nazionale e internazionale per tre anni, avendo ritenuto che abbia agito in violazione dell'articolo 13 della Disciplina FIFA Codice.

La presente causa riguarda gli eventi accaduti durante la finale della FIFA Women’s World Cup™ il 20 agosto 2023, per i quali il sig. Rubiales era stato sospeso provvisoriamente per un periodo iniziale di 90 giorni. headtopics.com

Il signor Rubiales è stato informato oggi dei termini della decisione della commissione disciplinare della FIFA. In conformità con le pertinenti disposizioni del Codice Disciplinare FIFA, ha dieci giorni di tempo per richiedere una decisione motivata, che, se richiesta, sarà successivamente pubblicata su legal.fifa.com. La decisione resta soggetta a possibile ricorso dinanzi alla Commissione d'Appello della FIFA.

La FIFA ribadisce il suo impegno assoluto a rispettare e proteggere l’integrità di tutte le persone e a garantire il rispetto delle regole fondamentali di una condotta dignitosa.Shakhtar Donetsk: 'Costretti a liberare gratis 13 stranieri. headtopics.com

