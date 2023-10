UFFICIALE: Juventus, addio al caposcout Tognozzi. Lo attende il Granada, farà il ds

, l'uomo che ha scoperto e portato in bianconero tra gli altri Soulé, Barrenechea, Huijsen, Iling-Junior e Yildiz, destinato ad andare a ricoprire una carica da direttore sportivo al Granada, nella Liga spagnola.

"Dopo oltre sei anni di lavoro insieme, si conclude il percorso lavorativo di Matteo Tognozzi alla Juventus. Matteo, arrivato a Torino nel luglio 2017, ha messo per anni il suo talento, il suo valore e la sua esperienza nel delicato lavoro di scouting al servizio del Club. Inizialmente ha ricoperto infatti il ruolo di Foreign Countries Scouting Supervisor, da marzo 2018 è diventato Scouting Manager, da novembre 2022 Head of Scouting.

Il suo focus, si diceva, è stato appunto la ricerca di giovani talenti, in particolare in Sudamerica, Europa e Italia: un lavoro davvero fondamentale per la crescita di un club sportivo e soprattutto per la costruzione di un futuro vincente. Un lavoro che lo ha anche portato, nel 2019, a conseguire la qualifica di Direttore Sportivo, a seguito dell’esame FIGC, superato con una tesi dedicata proprio a questo argomento, dal titolo “Il mio viaggio: appunti di uno scout”. headtopics.com

Per Matteo Tognozzi inizia ora una nuova avventura: non possiamo che ringraziarlo per il lavoro e il percorso svolto insieme, e auguragli il meglio per la sua carriera".TOP NEWS ore 17 - La Juve pensa ai rinnovi. Le probabili formazioni di Serie ACherubini e l'esordio con la sua Roma:"Indescrivibile.

