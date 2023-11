UFFICIALE: il Monaco va oltre l'emergenza difensiva tesserando Kassoum Ouattara

Le défenseur international U20 🇫🇷 de 19 ans s'est engagé pour 5 saisons et est désormais lié au club de la Principauté jusqu'en juin 2028 🔴⚪Ligue 1, la sconfitta del Monaco a Lille fa sorridere Farioli: il Nizza è primo da soloricordate Zago? Da oggi è il nuovo commissario tecnico della BoliviaEl Ghazi non si scusa, il Mainz:"Siamo sorpresi, valutiamo azioni legali.

CALCIOMERCATOIT: Decisione a sorpresa, UFFICIALE: 0-3 a tavolinoCalciomercato e altro

COMINGSOONIT: Riabbracciare Parigi: il trailer ufficiale del dramma con Virginie EfiraUna magnifica Virginie Efira, vincitrice del premio César, è protagonista di Riabbracciare Parigi, una storia d'amore e rinascita per due sopravvissuti agli attentati di novembre 2015 in Riabbracciare Parigi. Il trailer ufficiale e il poster.

TUTTOMERCATOWEB: UFFICIALE: Trastevere, dopo 90 gare con la maglia amaranto Bertoldi risolve il contrattoÈ con una nota ufficiale che il Trastevere 'comunica di aver raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il giocatore Matteo Bertoldi. L'esterno offensivo lascia la maglia am

ILMESSAGGEROIT: Giambruno, Pier Silvio Berlusconi rompe il silenzio: «Dispiaciuto per Meloni, le dietrologie sono ridicole». EPier Silvio Berlusconi rompe il silenzio ufficiale di Mediaset sul caso Giambruno, dopo i...

CMDOTCOM: Real Madrid, UFFICIALE il rinnovo di Vinicius jr.: tutti i dettagli e la maxi clausolaOra è ufficiale. Vinicius Jr. ha rinnovato il proprio contratto con il Real Madrid. Nel nuovo accordo, è stata inserita una clausola rescissoria pari a 1 miliardo di euro. IL COMUNICATO -

CALCIOMERCATOIT: Ribaltone già UFFICIALE: salta la panchina di un’altra bigCalciomercato e altro

