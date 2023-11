UFFICIALE: Crystal Palace, rinnova la stella Jordan Ayew. Contratto fino al 2025

E torna sulla telefonataDi Gennaro sulla Lazio:"Immobile? Deve preoccuparsi solo di stare bene fisicamente"L'Inter valuta il prestito di Bisseck a gennaio? Intanto Torino e Frosinone hanno sondato la pistaSerie B, i migliori 5 difensori dopo 11 giornate: Circati sempre leader, Zaro entra in classificaCosenza, seduta al mattino: lavoro differenziato per Viviani e CiminoDoppio Bifulco e il Taranto vince. 2-0 al Messina nel recupero di Serie CSerie C, girone C.

FATTOQUOTIDIANO: Sul set di The Palace, al mio collega dico: quando sfioriamo le nostre labbra?'Peccato non aver mai voluto fare l’attrice, Barbareschi sarebbe stato un grande maestro' scrive Januaria Piromallo

COMINGSOONIT: Fourth Wing: Il bestseller fantasy di Rebecca Yarros potrebbe diventare una serie tv di AmazonL'adattamento televisivo, attualmente in sviluppo, sta coinvolgendo anche Michael B. Jordan come produttore.

CORRIERE: Michael Jordan, Magic Johnson e le vacanze in ItaliaLe due stelle Nba riunite insieme all’attore Samuel L. Jackson a Capri. Un’ulteriore conferma del loro legame con l’Italia

LASTAMPA: Lo sfogo di Re Carlo III con William: “Io sono stato costretto a sposare tua madre, tu hai scelto la donna ch…Nell’incontro segreto tra padre e figlio a Buckingham Palace il sovrano ha ripreso il figlio per i suoi rapporti tesi con la matrigna Camilla parlando di lady …

CORRIERE: Magic Johnson nel club degli sportivi miliardari: più soldi da imprenditore che da sportivoMichael Jordan, LeBron James e Tiger Woods hanno guadagnato di più con lo sport, lui deve la sua ricchezza soprattutto agli investimenti nelle assicurazioni, nella caffetteria e nell’intrattenimento

AGENZIA_ANSA: Presidente della Mongolia in visita in VietnamVietnamese President Vo Van Thuong (C) and his Mongolian counterpart Ukhnaagiin Khurelsukh (R) review the guard of honor at the Presidential Palace in Hanoi, Vietnam, 01 November 2023. Khurelsukh is on an official visit to Vietnam from 01 to 05 November 2023.

