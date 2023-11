UFFICIALE: Crystal Palace, blindato fino al 2027 il nazionale inglese Sam Johnstone

Serie A, per i prossimi 5 anni diritti Tv ancora a Dazn e Sky. De Laurentiis: sconfitta del calcio italianoPreferisci il Barça o il Real? Kvaratskhelia:"Non lo so, entrambi. Sono due ottimi club"Inter, via alla trattativa per il rinnovo di Lautaro: l'agente atteso a MilanoAusilio punge ancora Lukaku:"Con lui mancate educazione e rispetto".

TUTTOMERCATOWEB: UFFICIALE: Crystal Palace, rinnova la stella Jordan Ayew. Contratto fino al 2025Attraverso i suoi canali social, il Crystal Palace ha reso noto un importante rinnovo di contratto. Ha esteso l'accordo con la società londinese fino al 30 giugno 2025 l'attaccante Jordan Ayew. Class

Sul set di The Palace, al mio collega dico: quando sfioriamo le nostre labbra?'Peccato non aver mai voluto fare l'attrice, Barbareschi sarebbe stato un grande maestro' scrive Januaria Piromallo

Lo sfogo di Re Carlo III con William: "Io sono stato costretto a sposare tua madre, tu hai scelto la donna ch…Nell'incontro segreto tra padre e figlio a Buckingham Palace il sovrano ha ripreso il figlio per i suoi rapporti tesi con la matrigna Camilla parlando di lady …

Al via il Summit globale sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale in Gran Bretagna: cento governanti, scienziati e imprenditori (tra cui Musk e Sam Altman)L'AI Safety Summit proverà a trovare una linea globale per analizzare i rischi dell'intelligenza artificiale e una road map per risolverli

Il processo a Mr. Ftx verso la fine. L'accusa, ha rubatoIl processo al fondatore di Ftx Sam Bankman-Fried si avvia alle battute finali e probabilmente da giovedì la giuria inizierà a deliberare. Nell'arringa finale l'accusa ha usato parole dure nei confronti di Mr. (ANSA)

Presidente della Mongolia in visita in VietnamVietnamese President Vo Van Thuong (C) and his Mongolian counterpart Ukhnaagiin Khurelsukh (R) review the guard of honor at the Presidential Palace in Hanoi, Vietnam, 01 November 2023. Khurelsukh is on an official visit to Vietnam from 01 to 05 November 2023.

