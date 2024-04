in apertura quest'oggi. Udinese - Roma sospesa dopo il malore a N'Dicka. Vantaggio siglato da Pereyra, poi il pareggio di Romelu Lukaku ma il calcio passa in secondo piano per quanto accaduto attorno al 71' con Evan N'Dicka che si è accasciato a terra per un malore.

Sono seguiti momenti di paura con il difensore che è stato trasportato in ospedale. In serata la buona notizia: il ragazzo non è in pericolo di vita."Siamo tutti con lui", scrive il quotidiano.Editoriale di Luca Calamai Pioli, questi risultati mettono a rischio la conferma. Quanto vale Vlahovic? Cairo e un Toro che merita il salto di qualità. Inter scudetto a un passo. Marotta dovrà inventarsi altri ThuramPioli, questi risultati mettono a rischio la conferma. Quanto vale Vlahovic? Cairo e un Toro che merita il salto di qualità. Inter scudetto a un passo. Marotta dovrà inventarsi altri ThuramInter-Cagliari 2-2, le pagelle: Barella il migliore dei suoi, 7 a Luvumbo e Viola.

Udinese Roma Malore N'dicka Calcio

