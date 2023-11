Udinese, Cioffi: 'Ragazzi giovanissimi o con pochi minuti, meritano solo applausi'

Mi dispiace tantissimo non aver passato il turno, ai rigori avremmo vinto. Li applaudo questi ragazzi, non si può fare altro".LIVE TMW - Monza, Palladino:"Guardo il lato positivo del pari, Mota mi deve dare di più"Cagliari, Ranieri:"Ottimi segnali dai ragazzi schierati"Udinese-Cagliari 1-2, le pagelle: Lapadula timbra la qualificazione. Petagna evergreenSerie A, per i prossimi 5 anni diritti Tv ancora a Dazn e Sky.

TUTTOMERCATOWEB: Domani Udinese-Cagliari di Coppa Italia, i convocati di Cioffi: la lista degli assenti è lunghissimaAl termine della rifinitura dell'Udinese di questo pomeriggio, mister Gabriele Cioffi ha convocato 22 giocatori per la sfida contro il Cagliari di domani, ore 21, al Bluenergy Stadium valida per i sed

TUTTOMERCATOWEB: Udinese, tra poco la conferenza stampa di Cioffi post Cagliari11.20 - Atteso tra pochi minuti nella sala stampa del Bluenergy Stadium Gabriele Cioffi, allenatore dell'Udinese per commentare il risultato maturato in Coppa Italia contro il Cagliari. Segui la diret

TUTTOMERCATOWEB: Pafundi confida in Cioffi: chiederà la cessione a gennaio se continuerà a non giocareSimone Pafundi potrebbe chiedere la cessione a gennaio. Lo scrive 'Gianlucadimarzio.com': il trequartista classe 2006 in questo avvio di stagione ha giocato solo sette minuti e non è soddisfatto per

SKYSPORT: Inter-Lautaro, atteso entro fine mese l'agente per trattare il rinnovoL'agenda dei nerazzurri

TUTTOMERCATOWEB: Inter, via alla trattativa per il rinnovo di Lautaro: l'agente atteso a MilanoL'Inter pensa al rinnovo di Lautaro Martinez e nelle prossime settimane inizierà ufficialmente la trattativa per prolungare l'accordo attualmente in scadenza il 30 giugno 2026. Secondo quanto riporta

TUTTOMERCATOWEB: Cagliari, tra poco Ranieri in conferenza stampa post Udinese23.59 - Atteso tra pochi minuti nella sala stampa del Bluenergy Stadium Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, per commentare il risultato maturato contro l' Udinese nei sedicesimi di Coppa Italia.

