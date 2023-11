Udinese-Cagliari 1-2, cronaca, tabellino e voti: Lapadula completa l'ennesima rimonta

Passa in vantaggio, però, la squadra di Luca Cioffi: colpo di testa di Guessand, un classe 2004 molto interessante che illude i bianconeri. Nel finale, poi, beffa per i friulani con il calcio di punizione battuto da Viola dalla linea laterale del campo, apparentemente innocuo, che inganna Okoye e si insacca, portando la gara ai supplementari.

All'ultimo istante, poi, rete di Lapadula che è bravissimo a crederci con Petagna che porta avanti la manovra in contropiede e serve in area il peruviano, prontissimo a fissare il punteggio sull'1-2.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CALCIOMERCATOIT: Lapadula allo scadere, rimonta Cagliari a Udine: Ranieri affronterà il Milan in Coppa ItaliaCalciomercato e altro

Fonte: calciomercatoit | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Cagliari, tra poco Ranieri in conferenza stampa post Udinese23.59 - Atteso tra pochi minuti nella sala stampa del Bluenergy Stadium Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, per commentare il risultato maturato contro l' Udinese nei sedicesimi di Coppa Italia.

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Udinese, tra poco la conferenza stampa di Cioffi post Cagliari11.20 - Atteso tra pochi minuti nella sala stampa del Bluenergy Stadium Gabriele Cioffi, allenatore dell'Udinese per commentare il risultato maturato in Coppa Italia contro il Cagliari. Segui la diret

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

CALCIOMERCATOIT: Slitta l’inizio di Udinese-Cagliari, il motivo è incredibile: cos’è successoCalciomercato e altro

Fonte: calciomercatoit | Leggi di più ⮕

CORSPORT: Diretta Coppa Italia: Udinese-Cagliari 1-1 LIVECorriere dello Sport

Fonte: CorSport | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Oggi in TV, Coppa Italia: Genoa-Reggiana, Lecce-Parma e Udinese-CagliariVa in scena la Coppa Italia, dopo le gare giocate ieri oggi altre tre partite in programma: si parte alle 15.00 con Genoa-Reggiana, alle 18.00 toccherà a Lecce-Parma. In serata, alle 21.00 la sfida f

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕