Ucraina Russia, le notizie sulla guerra di oggi | Kiev: 118 villaggi ucraini colpiti in 24 ore, record...

Quando io presentavo dei prigionieri, io andavo lì e loro liberavano, hanno liberato anche da Azov. Insomma l’ambasciata si è comportata molto bene ne liberare le persone che si potevano liberare. Ma il dialogo si è fermato lì. In quel momento mi scrisse Lavrov: “Grazie se vuole venire, ma non è necessario”. Io volevo andare da entrambe le parti», ha spiegato il Pontefice.

