Ucraina-Russia, guerra ma anche dialogo: ecco di cosa parlano Kiev e Mosca

. Rappresentanti dei due Paesi si incontrano regolarmente per discutere dello scambio di prigionieri, della restituzione delle salme dei militari uccisi al fronte, e, da poco, il ritorno dei bambini ucraini deportati in Russia, oltre che notoriamente del passaggio sicuro di navi con cereali da porti ucraini.

In alcuni casi, i colloqui avvengono con intermediari, come la Turchia, il Qatar, gli Emirati arabi uniti, l'Arabia saudita, il Vaticano o il Comitato internazionale della Croce rossa. Ma la maggior parte dei contatti avviene direttamente, fra rappresentanti dei due Paesi che si vedono al confine oppure a Istanbul - dove a condurli per l'Ucraina fino a settembre era l'attuale ministro della Difesa, Rustem Umerov - o si parlano al telefono, spiegano fonti ucraine al Washington Post.

Il governo ucraino ha passato un elenco di nomi e messaggi al nunzio apostolico a Kiev, l'arcivescono Visvaldas Kulbokas, che li ha passati, attraverso la Santa Sede, alla Chiesa ortodossa russa a Mosca. Il Patriarca Kirill poi contatta il Cremlino. headtopics.com

"E' emotivamente molto molto difficile", ha ammesso Dmytro Usov, un ufficiale dell'intelligence militare ucraina a capo di un centro di coordinamento per negoziati sullo scambio di prigionieri."Loro sono il nemico. Ma di fronte a un processo negoziale, bisogna superare questo conflitto di interessi.

Da parte russa, lo scambio dei prigionieri di guerra è discusso da un centro di coordinamento del ministero della difesa a cui partecipano anche elementi dell'Fsb. Per la liberazione di prigionieri specifici, sono intervenuti anche politici, esponenti della Wagner, e del battaglione Akhmat dei ceceni. L'Ucraina vuole riportare a casa i prigionieri di guerra in mano russa il più velocemente possibile, per le prove di torture sistematica a cui sembra siano sottoposti. headtopics.com

